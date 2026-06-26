Atacatorul de la târgul din Magdeburg a fost condamnat la închisoare pe viață.

Un tribunal din Germania a condamnat un bărbat originar din Arabia Saudită la închisoare pe viață în dosarul atacului asupra târgului de Crăciun din Magdeburg din 2023. În urma atacului, șase persoane au murit.

Tribunalul regional din Magdeburg a pronunțat vineri, 26 iunie, cea mai severă sentință în dosarul atacului asupra oamenilor la târgul de Crăciun din Magdeburg de la sfârșitul anului 2024. Taleb A., în vârstă de 51 de ani, originar din Arabia Saudită, a fost condamnat la închisoare pe viață, transmite dw.com.

Instanța l-a găsit vinovat de uciderea a șase persoane, multiple tentative de omor și cauzarea de leziuni corporale grave și periculoase. De asemenea, a constatat o gravitate deosebită a vinovăției sale. În plus, tribunalul și-a rezervat dreptul de a plasa inculpatul în detenție preventivă după executarea pedepsei pe viață (în Germania aceasta este de 15 ani - n.r.). Această chestiune va fi examinată de instanță după expirarea pedepsei principale. Sentința nu este încă definitivă.

Parchetul General, la fel ca și părțile civile, a cerut pentru Taleb A. închisoare pe viață, recunoașterea gravității deosebite a vinovăției și aplicarea detenției preventive. Apărarea inculpatului nu a văzut motive pentru emiterea unei decizii privind detenția preventivă. De la ziua atacului, bărbatul se află în arest preventiv.

Atacul asupra târgului de Crăciun din Magdeburg

Seara zilei de 20 decembrie 2024, Taleb A. a intrat cu un automobil BMW închiriat în mulțimea de vizitatori ai târgului de Crăciun din Magdeburg. Poliția l-a reținut la fața locului. În urma tragediei au murit șase persoane, inclusiv un copil, iar peste 300 au fost rănite. În Germania au fost sporite măsurile de securitate la târgurile de Crăciun.

Potrivit acuzației, bărbatul - medic din Arabia Saudită, care a renunțat la islam și locuiește în Germania din 2006 - a planificat crima cu mult timp înainte de comiterea acesteia. Nu a urmărit scopuri ideologice serioase, acționând în principal din motive personale. „Inculpatul a fost și este interesat doar de el însuși”, a declarat procurorul principal Matthias Böttcher. Conform concluziilor expertizei medico-legale psihiatrice, infractorul suferă de tulburare narcisistă de personalitate și are o dorință imensă de a atrage atenția.

Vorbind despre acțiunile atacatorului, Böttcher a menționat că Taleb A. „a depășit toate limitele umane înțelese”. „Sufragerile victimelor și ale familiilor acestora sunt de nedescris în cuvinte”, a spus el.

Unul dintre cele mai mari procese judiciare

Procesul în dosarul atacului din Magdeburg a început pe 10 noiembrie 2025, iar ziua pronunțării sentinței a fost cea de-a 41-a ședință. Tribunalul a audiat 109 martori și opt experți, iar 204 victime s-au alăturat dosarului ca părți civile. Din cauza lipsei de spațiu, tribunalul regional a ținut ședințele într-o sală temporară special construită, mai spațioasă. Acest proces a devenit unul dintre cele mai mari din istoria Germaniei postbelice.