Armata SUA, la un pas să atace o navă chineză din cauza unei erori a inteligenței artificiale.

Militarii americani se pregăteau în această primăvară să intercepteze o navă chineză în Golful Persic, bazându-se pe un raport care s-a dovedit a fi rezultatul unei erori a inteligenței artificiale.

Despre acest lucru relatează CNN, citând patru surse familiarizate cu situația.

Potrivit postului de televiziune, raportul a apărut în plin război al SUA cu Iranul și susținea că o navă chineză transporta în Orientul Mijlociu componente pentru programul nuclear militar. Comandamentul militar a început pregătirea unei operațiuni de interceptare a navei: potrivit a două surse, militari înarmați se pregăteau să urce la bord, iar avioane fuseseră deja ridicate în aer.

Raportul a fost verificat chiar înainte de începerea operațiunii și s-a constatat că acesta fusese întocmit de un analist din cadrul Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al SUA cu ajutorul unui chatbot, care a identificat greșit ce încărcătură se afla la bord. CNN nu a reușit să afle ce anume a confundat botul cu materiale nucleare. Una dintre surse a declarat că raportul era complet fals, dar aproape a dus la război, deoarece orice operațiune împotriva unei nave chineze risca să se transforme într-un conflict armat între SUA și China.

Se menționează că Pentagonul și comunitatea de informații încearcă să implementeze inteligența artificială în aproape toate procesele — de la analiza unor volume uriașe de date culese de serviciile de informații și selectarea țintelor pentru lovituri până la gestionarea bugetului și a logisticii. Totodată, după cum scrie CNN, nu există standarde unice pentru verificarea unor astfel de date: diferite instituții aplică instrumente diferite, după reguli diferite. Un fost înalt oficial, familiarizat cu sistemele utilizate de militari și de analiștii de informații, a declarat: „Instrumentele interne sunt, în mare parte, aceleași produse comerciale, doar «cosmetizate»”.

Potrivit surselor CNN, astfel de halucinații ale IA au apărut și anterior în datele culese de serviciile de informații. Unul dintre interlocutorii postului a avertizat că „IA permite să se ajungă mai repede la o idee proastă”.

El a subliniat că analiștii tineri sunt deosebit de predispuși să aibă încredere în astfel de instrumente fără o verificare critică.