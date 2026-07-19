Armata rusă a lansat cel mai amplu atac cu rachete asupra Kievului.

Armata Rusiei a lovit noaptea trecută, pe 19 iulie, Kievul cu rachete balistice. În urma atacului au luat foc automobile, un supermarket, un cămin și clădiri rezidențiale.

Armata rusă a lansat un atac masiv cu rachete asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, 19 iulie. Pe fondul alarmei aeriene cauzate de atac, în capitala Ucrainei s-au auzit numeroase explozii, transmite corespondentul agenției AFP, preluat de dw.com.

În sectorul Dnipro, în urma unui atac s-a produs degajare de fum în apropierea unui centru comercial, iar din cauza căderii unor resturi s-a aprins clădirea unui cămin. În sectorul Șevcenko arde o anexă cu trei etaje a unei clădiri administrative. De asemenea, au fost avariate peste 10 mașini parcate. La o clădire rezidențială din apropiere au fost sparte geamurile. În sectorul Solomianka, resturile au căzut lângă un bloc cu 9 etaje, deteriorând geamurile. Tot acolo a fost înregistrat un incendiu pe acoperișul unui supermarket și într-o casă de locuit alăturată, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Potrivit ultimelor date, opt persoane au fost rănite. Administrația militară a orașului Kiev a raportat un mort.



