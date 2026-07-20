Armata Federației Ruse a lovit cu KAB-uri orașele Zaporojie și Sumî: Sunt trei morți.

Armata Federației Ruse a atacat pe 19 iulie cu bombe aeriene ghidate orașele Zaporojie și Sumi. În Zaporojie, lovitura a vizat un bloc de locuințe cu mai multe etaje. Două persoane au murit.

În Sumi, infrastructura civilă a fost de asemenea avariată, iar o persoană și-a pierdut viața.

Armata rusă a lovit duminică, 19 iulie, orașul Zaporojie. În urma atacului, două etaje ale unui bloc de locuințe cu cinci etaje au fost complet distruse, geamurile și balcoanele unui bloc cu nouă etaje au fost avariate, iar terminalul unui operator logistic a luat foc, a anunțat pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov, transmite dw.com.

Potrivit celor mai recente date ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina (SSSU), cel puțin două persoane au murit. Alții, cel puțin 42 de locuitori, au fost răniți, printre care opt copii.

Presa ucraineană informează că orașul a fost atacat cu bombe aeriene ghidate.

Loviturile Rusiei cu bombe KAB asupra orașului Sumî

Mai devreme în aceeași zi, trupele ruse au lovit orașul Sumî cu bombe aeriene, afectând infrastructura civilă. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Sumî, Oleg Grigorov, o persoană a murit, iar cel puțin trei au fost rănite.

„Preliminar, șapte bombe KAB. Loviturile au fost înregistrate în raionul Kovpakivski. Sunt pagube în sectorul rezidențial și în zona industrială”, a declarat el.