Arizona a dat în judecată L'Oréal din cauza riscului de cancer provocat de produsele pentru îndreptarea părului.

Statul Arizona a acuzat L'Oreal că a ascuns riscul de cancer asociat produselor pentru îndreptarea părului. Compania riscă amenzi și interzicerea vânzării fără avertisment.

A fost depusă o acțiune în justiție împotriva companiei L'Oreal SA, susținându-se că producătorul de cosmetice a ascuns informații potrivit cărora produsele sale pentru îndreptarea părului pot provoca cancer la femei. În prezent, compania se confruntă deja cu mii de acțiuni similare din partea consumatoarelor și a familiilor acestora, relatează unn.ua cu referire la Reuters.

Procurorul general al statului Arizona, Kristin Mayes (reprezentantă a Partidului Democrat), a depus acțiunea la o instanță statală târziu joi seara, făcând din Arizona primul stat care a formulat acuzații în instanță în legătură cu presupusul risc de cancer asociat utilizării produselor pentru îndreptarea părului. În acțiune, L'Oreal este acuzată de încălcarea legislației statului privind protecția consumatorilor: compania a vândut aceste produse (utilizate preponderent de femei afro-americane), fără a avertiza cumpărătorii despre posibilul risc de cancer ovarian și uterin.

Statul solicită aplicarea de amenzi și acordarea de despăgubiri, precum și obținerea unei ordonanțe judecătorești care să oblige L'Oreal să înceteze vânzarea acestor produse dacă pe acestea nu va fi plasat un avertisment privind riscul de cancer.

În acțiune se afirmă că, promovând aceste produse în rândul femeilor și copiilor timp de decenii, L'Oreal și companiile afiliate acesteia „au exploatat presiunea socială formată de-a lungul secolelor și standardele discriminatorii de frumusețe care afectează persoanele de origine africană, plasând totodată profitul mai presus de siguranța consumatorilor”.

Acțiunea a fost depusă într-un moment în care compania este deja pârâtă în peste 12 000 de procese similare intentate de femei și familiile acestora; aceste dosare au fost reunite într-o instanță federală din Chicago, în cadrul procedurii de litigiu multidistrictual (multidistrict litigation), menită să eficientizeze examinarea acțiunilor depuse în diferite jurisdicții.

Un reprezentant al L'Oreal nu a răspuns imediat solicitării de comentarii. Anterior, compania a declarat că produsele sale sunt supuse unor teste stricte de siguranță și că acuzațiile nu au nici temei juridic, nici științific.