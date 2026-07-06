Arheologii au descoperit în Egipt morminte necunoscute până acum care conțineau aur.

O descoperire impresionantă a fost făcută pe coasta mediteraneană a Egiptului, în zona Marina El Alamein, la aproximativ 100 de kilometri vest de Alexandria.

Potrivit Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt, arheologii au descoperit în total 18 morminte din perioada greco-romană. Se crede că în acest loc s-a aflat vechiul port Leucaspis, care a înflorit în perioada cuprinsă între epoca elenistică și cea bizantină.

Unul dintre sarcofagele din granit, cu o lungime de aproximativ 2,5 metri, și-a păstrat capacul intact, ceea ce indică faptul că mormântul a rămas sigilat timp de aproape 2.000 de ani. În interior, arheologii au găsit rămășițe umane, ceramică, amfore și alte obiecte funerare. Printre cele mai importante descoperiri se numără 24 de obiecte din aur, plasate în gura mai multor defuncți. Aceste piese aveau un rol ritualic și erau considerate menite să le faciliteze trecerea în lumea de apoi.