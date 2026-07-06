theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bild
6 Iulie 2026, 21:22
1 085
Copiază linkul
Link copiat

Arheologii au descoperit în Egipt morminte necunoscute până acum care conțineau aur

O descoperire impresionantă a fost făcută pe coasta mediteraneană a Egiptului, în zona Marina El Alamein, la aproximativ 100 de kilometri vest de Alexandria.

Arheologii au descoperit în Egipt morminte necunoscute până acum care conțineau aur.
Arheologii au descoperit în Egipt morminte necunoscute până acum care conțineau aur.

Potrivit Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt, arheologii au descoperit în total 18 morminte din perioada greco-romană. Se crede că în acest loc s-a aflat vechiul port Leucaspis, care a înflorit în perioada cuprinsă între epoca elenistică și cea bizantină.

Unul dintre sarcofagele din granit, cu o lungime de aproximativ 2,5 metri, și-a păstrat capacul intact, ceea ce indică faptul că mormântul a rămas sigilat timp de aproape 2.000 de ani. În interior, arheologii au găsit rămășițe umane, ceramică, amfore și alte obiecte funerare. Printre cele mai importante descoperiri se numără 24 de obiecte din aur, plasate în gura mai multor defuncți. Aceste piese aveau un rol ritualic și erau considerate menite să le faciliteze trecerea în lumea de apoi.

Arheologii au descoperit în Egipt morminte necunoscute până acum care conțineau aur

Arheologii au descoperit în Egipt morminte necunoscute până acum care conțineau aur

Arheologii au descoperit în Egipt morminte necunoscute până acum care conțineau aur

Sursă
bild
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici