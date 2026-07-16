Argentina riscă o amendă pentru un banner politic, după calificarea în finală.

Jucătorii au afișat pe teren un banner în sprijinul revendicărilor Buenos Airesului asupra Insulelor Falkland (Malvine), în ciuda interdicției FIFA privind manifestările politice.

Echipa națională a Argentinei riscă o sancțiune disciplinară după victoria din semifinala cu Anglia. Fotbaliștii au afișat pe teren un banner în sprijinul revendicărilor țării asupra Insulelor Falkland, scrie euronews.com.

Campionii mondiali en-titre, aflați în urmă cu 0-1, au întors meciul și au ajuns pentru a doua oară consecutiv în finala Campionatului Mondial datorită golurilor lui Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, ceea ce a stârnit o sărbătoare de la Atlanta până la Buenos Aires.

Totuși, decizia de a purta pe stadion un banner cu inscripția Las Malvinas son Argentinas („Insulele Falkland (Malvine) aparțin Argentinei”) ar putea duce la o amendă din partea FIFA.

În 2014, Asociația de Fotbal a Argentinei a fost amendată cu 30.000 de franci elvețieni (32.455 euro), când jucătorii au fost fotografiați în fața unui banner cu același slogan înaintea meciului cu Slovenia.

Conform Codului de conduită pe stadioane al FIFA, publicat înaintea turneului, sunt interzise „banner-ele, steagurile, pliantele, hainele și alte accesorii de natură politică, ofensatoare și/sau discriminatorie”.

Vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a scris: „Le-au interzis să le aducă pe stadion și au uitat că le purtăm în sânge și în inimă”.

Din cauza Insulelor Falkland, în 1982 a izbucnit un război între Marea Britanie și Argentina, în care au murit 655 de militari argentinieni și 255 britanici.

Argentina revendică de mult timp dreptul suveran asupra Insulelor Falkland, pe care le numește Islas Malvinas, susținând că acest arhipelag din partea sudică a Atlanticului a fost ocupat ilegal de Marea Britanie în 1833.

Marea Britanie respinge aceste pretenții, insistând că deține suveranitatea asupra insulelor și că locuitorii lor, prin referendum în 2013, au votat în proporție covârșitoare pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări.

ONU nu recunoaște pretențiile suverane ale niciuneia dintre părți, dar a făcut apel de mai multe ori către ambele guverne să reia negocierile pentru o soluționare pașnică a conflictului.