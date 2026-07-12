Argentina a obținut ultimul bilet pentru semifinalele CM 2026.

Fotbaliștii argentinieni au reușit să învingă Elveția, care a jucat în inferioritate numerică din minutul 50, abia în prelungiri. Adversara campioanei mondiale en-titre în semifinale va fi naționala Angliei.

Campioana mondială en-titre, echipa Argentinei, a reușit să învingă echipa Elveției doar în prelungiri, cu scorul de 3-1. Ambele goluri din timpul suplimentar au fost marcate în poarta elvețienilor chiar spre finalul meciului. Acest ultim, al patrulea meci al sferturilor de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal 2026, a avut loc pe stadionul din Kansas City și s-a încheiat dimineața zilei de duminică, 12 iulie, transmite dw.com.

Fundamentul victoriei argentinienilor a fost pus de liderul echipei, Lionel Messi, și Alexis Mac Allister, care a finalizat cu succes cu capul pasa sa de la corner încă din minutul 10 al meciului. Pentru Messi, care are deja 8 goluri marcate la CM 2026, această pasă de gol a fost a doua la turneu.

Fotbaliștii elvețieni au luptat de la egal la egal chiar și în inferioritate numerică.

În a doua repriză, echipa Argentinei s-a confruntat cu o rezistență serioasă din partea elvețienilor, care au avut o apărare solidă și contraatacuri rapide. De mai multe ori, portarul argentinian Emiliano Martinez a salvat echipa de la gol, însă și el a fost neputincios în fața șutului lui Dan Ndoye din mijlocul reprizei a doua.

La doar 5 minute după acest gol, atacantul Breel Embolo a primit al doilea cartonaș galben pentru simulare, iar echipa Elveției a rămas în inferioritate numerică. Dar nici acest lucru nu a ajutat Argentina să încheie meciul în timpul regulamentar și nici în cele 9 minute de prelungiri. Tactica „autobuzului” (apărare densă cu mulți jucători - Red.) a elvețienilor a fost eficientă până în minutul 112, când portarul lor Gregor Kobel a fost învins de șutul în „vinclu” al lui Julián Álvarez. Punctul final al jocului l-a pus Lautaro Martínez.

Adversara Argentinei în semifinală va fi echipa Angliei, care cu câteva ore înainte a învins greu Norvegia. Meciul, care va avea loc pe 15 iulie în Atlanta, promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase ale turneului. Este unul dintre cele mai importante meciuri din istoria Campionatelor Mondiale.

Lionel Messi probabil joacă ultimul său mondial

Liderul, căpitanul și cel mai bun marcator al echipei Argentinei, Lionel Messi, probabil participă la ultimul său Campionat Mondial și deja se numără printre principalii candidați la „Gheata de Aur”. Tot opt goluri are și liderul și căpitanul echipei Franței, Kylian Mbappé, care va juca și el în semifinală.

Echipa Argentinei este una dintre cele mai titrate echipe naționale din lume, câștigând titlul mondial de trei ori: în 1978, 1986 și 2022. În anii 1930, 1990 și 2014, argentinienii au jucat în finalele mondiale.

Elveția a jucat pentru prima dată în 72 de ani în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Singura întâlnire anterioară a acestei echipe cu Argentina la CM a avut loc în 2014 – atunci, în optimile de finală ale turneului, sud-americanii au reușit să marcheze singurul gol doar în prelungiri.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în America de Nord. Majoritatea meciurilor turneului mondial au loc în SUA (în 11 din cele 16 orașe gazdă), iar alte trei orașe au găzduit meciuri în Mexic și două în Canada.

Toate meciurile sferturilor de finală și rundelor următoare ale play-off-ului vor avea loc pe stadioanele din SUA. În noaptea de 10 iulie, Franța a obținut primul bilet pentru semifinală, iar la o zi distanță, în al doilea sfert de finală, s-a stabilit adversara sa – Spania. Meciul semifinal dintre aceste echipe va avea loc pe 14 iulie la Arlington, lângă Dallas, în statul Texas, la ora 21:00, ora Europei Centrale.

Meciul final va avea loc pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford (statul New Jersey) pe 19 iulie, la ora 21:00 (15:00 ora locală).