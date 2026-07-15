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euronews.com logoeuronews
15 Iulie 2026, 12:47
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Aproximativ 60 de persoane, rănite la alergările taurilor de la San Fermin din Spania

Din 1911, la cursele de tauri au murit 16 persoane. Ultimul caz fatal a avut loc în 2009, când un taur a străpuns un spaniol de 27 de ani, rănindu-i gâtul, inima și plămânii.

Aproximativ 60 de persoane, rănite la alergările taurilor de la San Fermin din Spania.
Aproximativ 60 de persoane, rănite la alergările taurilor de la San Fermin din Spania.

Zece bărbați au fost răniți marți în timpul celei de-a opta și ultimei curse de tauri la celebra sărbătoare San Fermin din Pamplona. Astfel, numărul persoanelor rănite în această ediție a ajuns la 57, scrie euronews.com.

Potrivit declarației guvernului regional al Navarrei, printre răniți se numără un participant de 18 ani cu o rană adâncă la coapsă și un bărbat de 46 de ani care a suferit o traumă toracică. Alte opt persoane au fost transportate la spitale cu contuzii de diferite grade de severitate.

Taurii au parcurs distanța tradițională, 848,6 metri de la țarc până la arena orașului, în 2 minute și 25 de secunde, ceea ce este considerat una dintre cele mai rapide curse ale acestui an.

În fiecare dimineață, timp de opt zile, sute de iubitori de risc, în principal bărbați îmbrăcați în cămăși albe și eșarfe roșii, au alergat pe străzile înguste medievale, testându-și curajul fugind de o turmă furioasă. Atmosfera sărbătorii a combinat, ca întotdeauna, entuziasmul, haosul și o tradiție străveche.

Încheierea cursei de dimineață cu tauri înseamnă aproape inevitabil moartea acestora: în timpul zilei, animalele sunt așteptate la coridele cu participarea celor mai renumiți matadori din Spania, unde devin parte a unui spectacol care nu le lasă nicio șansă de supraviețuire.

Sursă
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