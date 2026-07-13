Aproximativ 30 de turiști dintr-un hotel din Turcia au apelat la medici cu simptome de intoxicație.

Aproximativ 30 de oaspeți ai unui hotel de cinci stele din orașul turcesc Kușadasi au fost spitalizați cu simptome de intoxicație.

Oaspeții hotelului au mâncat în regim „bufet suedez” pe sistemul „all inclusive”. După ce mai multe persoane s-au plâns de greață, vărsături, dureri abdominale și febră mare, la hotel au fost trimise echipe medicale, scrie turizmnews.com

Poliția a deschis o anchetă. Au fost prelevate probe de alimente și apă pentru analize de laborator.