Aproximativ 10.000 de persoane au murit în Europa din cauza căldurii anormale.

Conform datelor oficiale, în țările europene au fost înregistrate peste 10.000 de decese în timpul valului record de căldură care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.

Rețeaua de monitorizare EuroMOMO, susținută de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și de Organizația Mondială a Sănătății, a publicat date privind canicula din Europa, scrie rbc.ua, citând reuters.com.

Potrivit acestor date, în Europa au murit peste 10.000 de persoane din cauza caniculei. Majoritatea covârșitoare a acestora, peste 9.000, sunt persoane cu vârsta de 65 de ani și peste.

„Un astfel de exces în această perioadă a anului este neobișnuit. Este cu adevărat foarte ridicat. Este dificil să explici un nivel atât de ridicat al mortalității excesive prin altceva decât căldura extremă", a declarat Lasse Vestergaard, medic șef al Institutului Național de Seruri din Danemarca, unde are loc conferința EuroMOMO.

Cercetătorii afirmă că canicula de la sfârșitul lunii iunie ar fi fost „practic imposibilă" fără schimbările climatice antropice, care au făcut ca valurile de căldură să fie mai frecvente și mai intense.

De altfel, Reuters a remarcat că datele din statisticile naționale din cele 27 de țări ale UE includeau mortalitatea excesivă din toate cauzele, nu doar cele legate de caniculă.

Totuși, oamenii de știință spun că nu au existat alți factori semnificativi cunoscuți, precum COVID-19, care să fi contribuit la creșterea bruscă a numărului de decese excesive până la 10.650 în perioada 22-28 iunie. Atunci, după cum se știe, canicula a atins apogeul în Franța, Spania, Regatul Unit și alte țări.

Menționăm că EuroMOMO nu publică date despre mortalitatea excesivă pe țări individuale, însă rețeaua a notat că Franța și Belgia au fost singurele două țări din Europa unde în ultima săptămână a lunii iunie s-a înregistrat o mortalitate excesivă „foarte ridicată".

De asemenea, conform datelor Institutului belgian de sănătate publică Sciensano, mortalitatea excesivă în Belgia a fost cea mai ridicată din întreaga istorie a observațiilor, începând cu anul 2000, pentru orice val de căldură.

Un studiu științific separat, publicat luni, arată că doar în Anglia și Țara Galilor, în perioada valului de căldură din mai și iunie, 2.700 de persoane au murit din cauza temperaturilor ridicate.

Reuters a mai remarcat că canicula extremă de la sfârșitul lunii iunie a dus la întreruperi ale alimentării cu energie electrică, închiderea școlilor și doborârea recordurilor de temperatură în Franța, Spania și Regatul Unit.