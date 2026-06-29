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eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Iunie 2026, 22:27
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Aproape un milion de migranți au depus cereri pentru obținerea statutului legal în Spania

Migranții ilegali din Spania se grăbesc să depună cereri pentru obținerea statutului legal în cadrul unui program amplu de legalizare desfășurat de țară, înainte de expirarea termenului de marți.

Aproape un milion de migranți au solicitat statutul legal în Spania.
Aproape un milion de migranți au solicitat statutul legal în Spania.

Deși inițial guvernul spaniol estima că în program, care oferă permise de ședere temporară tuturor solicitanților care locuiesc în Spania cel puțin cinci luni și nu au antecedente penale, vor aplica aproximativ 500.000 de persoane, potrivit autorităților spaniole, până la mijlocul lunii iunie numărul acestora a depășit 900.000, transmite eurointegration.com.ua citând politico.eu.

Potrivit oficialilor, aproximativ 360.000 din cele peste 900.000 de persoane care au depus cereri până la mijlocul lunii iunie au primit deja permise temporare de muncă și ședere.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, justifică această măsură ca o recunoaștere a meritelor celor care deja contribuie la economia țării, însă programul de legalizare a fost criticat de Partidul Popular de centru-dreapta și de partidul de extremă dreapta Vox. Luna trecută, Curtea Supremă a respins o cerere de suspendare temporară a decretului.

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