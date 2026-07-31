Aproape 10.000 de decese în Germania au fost puse pe seama valului extrem de căldură.

9.800 de persoane au murit în Germania în 2026 din cauza temperaturilor ridicate, a anunțat Institutul Robert Koch (RKI). Cea mai mare parte dintre decedați avea 75 de ani sau mai mult.

După cum menționează institutul, indicatorul mortalității din țară crește semnificativ în acele săptămâni în care temperatura medie a aerului depășește 20°C. În iunie, în Germania a fost deja înregistrată o căldură record, cu valori de peste 40°C. În RKI se așteaptă ca zilele următoare de caniculă anormală să ducă la creșterea numărului de victime, scrie reuters.com.

În această vară, Europa s-a confruntat cu temperaturi anormal de ridicate. Printre țările afectate de vremea neobișnuită se numără Franța, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania. Începând cu sfârșitul lunii iunie, în Europa au murit peste 1.300 de persoane din cauza complicațiilor legate de caniculă.