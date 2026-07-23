Apple va majora prețurile pentru iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max.

Apple ar putea crește prețurile pentru smartphone-urile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max față de modelele generației anterioare.

Această informație a fost anunțată de un insider chinez de la Fixed Focus Digital (FFD), care susține că această informație este deja confirmată.

Potrivit datelor sale, compania a distribuit deja cea mai mare parte a comenzilor pentru componente în favoarea modelelor iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, care au marje mai mari. Sursa afirmă, de asemenea, că anul acesta Apple ar putea renunța la lansarea iPhone 18 de bază și să se concentreze pe dispozitivele mai scumpe. Anterior s-a raportat că iPhone 18 și iPhone 18 Pro sunt deja în producție.

Ca unul dintre motivele posibilei majorări de preț, insiderul menționează creșterea costurilor componentelor. Potrivit acestuia, producătorul contractat TSMC a majorat costul producției de cipuri cu aproximativ 10%, iar prețurile pentru memorie au crescut de mai multe ori. În acest context, prețul de pornire al iPhone 18 Pro ar putea crește cu aproximativ 1.000 de yuani, sau circa 150 de dolari.

Anterior, Fixed Focus Digital a publicat detalii despre versiunea pentru computer a HarmonyOS, fotografii cu iPhone SE 4, randări ale Huawei Pocket 2, precum și informații că Apple a încetat dezvoltarea iPhone-ului pliabil.