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29 Iulie 2026, 07:09
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Apple a recâștigat titlul de cea mai valoroasă companie din lume

Acțiunile Apple au crescut cu 2% la încheierea ședinței de tranzacționare, iar capitalizarea companiei a ajuns aproape de 5 trilioane de dolari.

Apple a recâștigat titlul de cea mai valoroasă companie din lume.
Apple a recâștigat titlul de cea mai valoroasă companie din lume.

Astfel, corporația și-a recâștigat poziția de cea mai valoroasă companie publică din lume, depășind Nvidia.

Capitalizarea de piață a Nvidia a scăzut cu 5% și a ajuns la 4,77 trilioane de dolari la încheierea tranzacțiilor. Scăderea a avut loc după anunțul privind alocarea de către Nvidia a 250 de miliarde de dolari pentru centrele de procesare a datelor OpenAI. Investitorii manifestă o îngrijorare tot mai mare față de tranzacțiile „închise” și cheltuielile excesive pentru inteligența artificială, notează BI, citat de businessinsider.com.

În general, de la începutul anului, acțiunile Apple au crescut cu 26%, iar cele ale Nvidia cu 6%. Acțiunile altor trei mari companii tehnologice din SUA — Tesla, Microsoft și Meta au scăzut în 2026. Potrivit BI, companiile au fost afectate de scăderea globală a prețurilor la hardware-ul pentru inteligența artificială.

Acum, Apple, care până recent a fost criticată pentru lipsa unei strategii de creștere orientate spre inteligența artificială, ar putea beneficia de migrarea investitorilor către companii mai orientate spre consumatori.

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