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eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Iulie 2026, 22:42
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Apelul lui Orban la protest împotriva suspendării președintelui Ungariei nu a primit sprijin

Apelul fostului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, la protest împotriva încercării lui Peter Magyar de a demite președintele țării nu a primit un sprijin larg în rândul populației.

Apelul lui Orban la protest împotriva suspendării președintelui Ungariei nu a primit sprijin.
Apelul lui Orban la protest împotriva suspendării președintelui Ungariei nu a primit sprijin.

Potrivit informațiilor, joi, 9 iulie, aproximativ 1.000 de protestatari au umplut o mică piață în fața biroului președintelui în exercițiu al Ungariei, Tamás Szűcs, la Budapesta, transmite eurointegration.com.ua.

Orban însuși nu a participat la acest miting.

Premierul Ungariei a glumit pe Facebook referitor la numărul protestatarilor.

„La Palatul Sándor s-au adunat încă câțiva turiști, așa că începutul poate întârzia”, a scris el.

După victoria partidului „Tisa” la alegerile parlamentare, Péter Magyar a cerut președintelui să demisioneze voluntar, însă Tamás Szűcs a respins această cerere.

Sursă
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