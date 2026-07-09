Apelul lui Orban la protest împotriva suspendării președintelui Ungariei nu a primit sprijin.

Apelul fostului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, la protest împotriva încercării lui Peter Magyar de a demite președintele țării nu a primit un sprijin larg în rândul populației.

Potrivit informațiilor, joi, 9 iulie, aproximativ 1.000 de protestatari au umplut o mică piață în fața biroului președintelui în exercițiu al Ungariei, Tamás Szűcs, la Budapesta, transmite eurointegration.com.ua.

Orban însuși nu a participat la acest miting.

Premierul Ungariei a glumit pe Facebook referitor la numărul protestatarilor.

„La Palatul Sándor s-au adunat încă câțiva turiști, așa că începutul poate întârzia”, a scris el.

După victoria partidului „Tisa” la alegerile parlamentare, Péter Magyar a cerut președintelui să demisioneze voluntar, însă Tamás Szűcs a respins această cerere.