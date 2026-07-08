Apărarea antiaeriană din Ucraina nu a reușit să doboare nicio rachetă balistică în timpul atacului Rusiei.

În Ucraina, apărarea antiaeriană nu a reușit să doboare nicio rachetă balistică în timpul atacului Federației Ruse. În ciuda acestui fapt, rachetele Х-31П nu și-au atins țintele.

În noaptea de 8 iulie, Rusia a atacat Ucraina cu rachete antiradar și balistice, precum și cu drone de atac și drone-simulatice. Este deja cunoscut numărul țintelor neutralizate. Despre aceasta raportează rbc.ua, citând raportul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Atacul aerian a început la ora 18:00, pe 7 iulie.

De această dată, Rusia a folosit:

2 rachete antiradar Х-31П;

5 rachete balistice „Iskander-M”/S-400;

169 drone de atac și drone-simulatice, inclusiv Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și „Parodia”.

Dronele și rachetele au fost lansate din zona Mării Negre, R.A.U. Crimeea, regiunea Briansk, Orël, Primorsko-Ahtarsk, Milerovo, R.A.U. Donețk, Gvardeisk.

La respingerea atacului aerian au fost implicate:

aviația;

trupele antiaeriene cu rachete;

unitățile de război electronic;

unitățile de sisteme fără pilot;

grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a neutralizat 139 de drone rusești de diferite tipuri, inclusiv Shahed, „Gerbera” și „Italmas”. Acestea au fost doborâte în nord, sud și estul Ucrainei.

Totodată, au fost înregistrate:

lovirea a 5 rachete balistice „Iskander-M”/S-400 în 4 locații;

lovirea a 20 de drone de atac în 11 locații;

căderea resturilor țintelor aeriene doborâte în încă 7 locuri.

De asemenea, 2 rachete antiradar Х-31П nu și-au atins țintele.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au adăugat că atacul continuă - în spațiul aerian al Ucrainei se află încă drone.

Autoritățile din Kiev și Harkov au raportat atacuri cu rachete și drone rusești. În orașe s-au auzit explozii, au izbucnit incendii, există persoane rănite. Forțele Aeriene ale Ucrainei raportează lansări de rachete balistice, scrie dw.com.

Forțele ruse au lansat în noaptea de marți spre miercuri, 8 iulie, un nou atac combinat asupra mai multor regiuni ucrainene. În special, au fost înregistrate explozii în Kiev și Harkov, au anunțat autoritățile locale.

„În prezent, în capitală se află două persoane rănite. Una dintre ele a fost internată de medici”, a scris primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram la ora 01:40, ora locală. Șeful Administrației Militare a Capitalei, Timur Tkacenko, a anunțat în același timp că „în apropierea Kievului se află drone de atac inamice”.

Anterior, Kliciko a raportat că în districtul Desniansky, în nord-estul orașului, din cauza lovirii unei rachete au luat foc spații de depozitare, iar în districtul Sviatoshynsky, în partea de vest a capitalei, a izbucnit un incendiu într-o clădire nelocuită. El a avertizat despre atacuri cu rachete balistice rusești. În Kiev este semnal de alarmă aeriană. Lansarea mai multor rachete balistice asupra capitalei Ucrainei din nord a fost confirmată de Forțele Aeriene ale Ucrainei pe Telegram.

Rusia a lansat mai multe atacuri asupra orașului Zaporojie cu bombe aeriene ghidate. Ca urmare, mii de locuitori au rămas fără curent electric, au fost avariate o întreprindere și un complex de garaje, există persoane rănite, scrie rbc.ua.

În urma atacului rus asupra Zaporojiei, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru 15.342 de consumatori. Fără curent au rămas 14.574 de consumatori casnici și 768 de persoane juridice. Specialiștii lucrează deja la repararea infrastructurii avariate și la restabilirea energiei pentru locuitori.

Unul dintre atacuri a lovit o întreprindere din industria alimentară. Ca urmare, a fost distrusă o hală de producție, iar un angajat în vârstă de 43 de ani a fost rănit. Acestuia i se acordă asistența medicală necesară.

O altă bombă aeriană ghidată rusească a lovit un complex de garaje. Explozia a distrus și avariat clădiri.

Potrivit autorităților regionale, în urma loviturii asupra complexului de garaje au fost răniți doi oameni, un bărbat și o femeie în vârstă de 76 de ani. Aceștia au solicitat singuri asistență medicală.

Așadar, conform ultimelor date, trei persoane au fost rănite în urma atacului rus asupra Zaporojiei. Specialiștii continuă să lichideze consecințele bombardamentului și să evalueze amploarea distrugerilor.