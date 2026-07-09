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snob
9 Iulie 2026, 23:00
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Anthony Hopkins lansează un album muzical

Actorul britanic Anthony Hopkins se pregătește să lanseze primul său album de muzică clasică. Lansarea este programată pentru 21 august.

Anthony Hopkins lansează un album muzical.
Anthony Hopkins lansează un album muzical.

El a prezentat deja prima compoziție – Bracken Road, scrie Variety.

Anthony Hopkins cântă la pian de la vârsta de patru ani, având acum 88 de ani. În copilărie interpreta compoziții de Beethoven și Chopin, iar în adolescență a început să compună propriile piese. Potrivit actorului, muzica a fost primul său vis. „Am compus muzică toată viața. Unele dintre aceste lucrări trăiesc în mine de zeci de ani și încă mă întorc la ele”, a declarat el.

Albumul „Life Is a Dream” va include 12 compoziții la care artistul a lucrat mai bine de 60 de ani. Discul a fost înregistrat de Orchestra Filarmonicii din Londra, condusă de dirijorul venezuelean Gustavo Dudamel.

Actorul a semnat un contract cu casa de discuri Decca Classics. Reprezentanții companiei au spus că piesa de debut a lui Hopkins este inspirată de amintirile din copilărie despre Margam, în Țara Galilor de Sud, de unde este originar. Artistul a compus-o în 1963.

În album au fost incluse și compoziții inspirate de melodii tradiționale galeze, de film și de soția lui Hopkins. Discul va fi lansat pe 21 august.

Sursă
snob
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