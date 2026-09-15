Andrii Ermak are permisiunea de a-și scoate brățara electronică: Aceasta îi „amenință” sănătatea.

Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a decis să-l scutească pe fostul șef al Biroului Președintelui, Andrii Iermak, de purtarea brățării electronice.

Ermak figurează ca suspect într-un dosar de legalizare a 460 de milioane de grivne (10 milioane de dolari) în cadrul construcției, lângă Kiev, a complexului de lux „Dinastia”. Instanța a prelungit cu 60 de zile „obligațiile procedurale” impuse lui Ermak, printre care se numără următoarele: să informeze despre schimbarea locului de reședință sau de muncă, să predea spre păstrare pașapoartele necesare pentru călătoriile în străinătate, să nu părăsească limitele localităților stabilite anterior și așa mai departe.

Totodată, instanța a făcut trimitere la explicațiile unui „specialist medical independent”, care a declarat că „purtarea în continuare a mijlocului electronic de monitorizare poate reprezenta o amenințare pentru viața și sănătatea” lui Ermak. Prin urmare, acesta a fost scutit de obligația de a purta o brățară electronică.