Organele de securitate au ajuns, în cadrul anchetei privind tentativa de atac asupra Aeroportului Leipzig/Halle, direct la Direcția Principală a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse.

Despre acest lucru a relatat săptămânalul Welt am Sonntag duminică, 12 septembrie. În materialele secrete ale anchetei, un presupus angajat al GRU este numit responsabil de logistica operațiunii, scrie dw.com.

Potrivit surselor din domeniul securității, suspecții sunt cetățeanul rus Oleg L. și belarusul Andrei K. Pregătirea și logistica operațiunii ar fi fost asigurate de Oleg L., pe care autoritățile germane de securitate îl asociază cu GRU, scrie ziarul.

Potrivit anchetei, Oleg L. a ajuns în Germania prin Turcia, iar ulterior a plecat prin Aeroportul Berlin-Brandenburg spre Serbia. După cum scrie Welt am Sonntag, anchetatorii germani știau încă de la intrarea sa în țară că cetățeanul rus era asociat cu structurile GRU.

Traseul suspectului

Cu toate acestea, după intrarea lui Oleg L. în Germania, acesta nu a fost supravegheat. În prezent, după cum scrie ziarul, el s-ar afla din nou în Rusia.

La începutul lunii august, pe Aeroportul Leipzig a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibili. În apropierea acesteia se aflau avioane ucrainene de transport. Aeroportul este folosit ca punct de tranzit pentru livrările de ajutor militar destinate Ucrainei.

Urma suspecților, potrivit Welt am Sonntag, a putut fi stabilită inclusiv datorită urmelor de ADN de pe structura antenei pentru controlul dronei.

Explozibilii ar fi putut fi ascunși în ascunzători

Potrivit publicației, anchetatorii consideră că explozibilii folosiți la Leipzig ar fi putut ajunge în Germania prin Bulgaria și Serbia. Anchetatorii presupun că aceștia au fost transportați în cavitățile camioanelor, iar apoi ascunși în ascunzători subterane.

La începutul lunii septembrie, Guvernul Germaniei a atribuit Moscovei responsabilitatea pentru tentativa de explozie de pe Aeroportul Leipzig și a anunțat noi măsuri de sancționare împotriva Rusiei. Moscova respinge acuzațiile.

În august, ziarul Bild a relatat despre o urmă concretă de ADN în cazul tentativei de atac cu dronă la Leipzig. Potrivit publicației, aceasta a coincis cu o urmă care fusese înregistrată anterior în legătură cu incendierea unui centru logistic DHL din Leipzig, la 20 iulie 2024.