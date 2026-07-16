Americanii ultra-bogați au început să cumpere cartiere în loc de conace.

Americanii ultra-bogați au început să renunțe tot mai des la cumpărarea unor conace individuale. În schimb, au început să achiziționeze cartiere întregi și terenuri adiacente pentru a crea complexe private.

Publicația The Wall Street Journal numește acest proces „landmaxxing”, adică îmbunătățirea intenționată și uneori agresivă a poziției locative pentru creșterea statutului.

Drept exemple, experții îi menționează pe Kenneth Griffin de la Citadel LLC și Larry Ellison de la Oracle. Griffin a cheltuit peste 450 de milioane de dolari pentru construirea unui complex de aproape 11 hectare în Palm Beach, iar fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a investit peste 230 de milioane de dolari în proprietăți pe insula Indian Creek din Miami.

Unul dintre pionierii acestui fenomen este considerat Mark Zuckerberg. Acesta a cumpărat 600 de hectare pe insula Kauai din Hawaii. Potrivit presei, pe terenul său Zuckerberg construiește un complex autonom cu propriul buncăr, rezervoare de apă și ferme independente.

Conform raportului Coldwell Banker, interesul pentru proprietățile de lux din SUA a crescut de două ori în primele cinci luni ale acestui an comparativ cu 2023. Cumpărătorii caută să-și extindă proprietățile. Cererile pentru terenuri de construcție au crescut cu 97%, iar cererea pentru conace și insule private a crescut de peste două ori.

Agentul imobiliar Danny Hertzberg explică această tendință prin dorința de a diversifica economiile și de a se proteja împotriva inflației. În plus, achiziția terenurilor adiacente oferă proprietarilor intimitate și siguranță. Proprietarii folosesc adesea aceste terenuri pentru personal, grădinari sau pentru depozitarea bărcilor. Anul trecut, directorul general al GFL Environmental Inc., Patrick Dovigi, a cheltuit 48,5 milioane de dolari pentru o casă la mare și terenurile adiacente, unde acum construiește un spa, o sală de fitness și un teren de padel.