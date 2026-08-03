O explozie într-un restaurant italian de pe Piața Kudrinsk din centrul Moscovei a fost organizată de Ucraina și a fost menită să-i înspăimânteze pe italieni, a declarat Ambasada Rusiei la Roma.

„Este clar că, planificând un atac terorist într-una dintre cele mai bune restaurante italiene din Moscova, teroriștii de la Kiev au vrut să-i intimideze pe italienii care lucrează în Rusia, să le arate că și ei sunt sub observație și că, în orice moment, pot deveni următoarea victimă”, se spune într-un comunicat.

Misiunea diplomatică a anunțat că, în urma exploziei, au murit cinci persoane, iar alte 19 persoane aflate printre vizitatori au fost rănite. Șeful bucătar al restaurantului din Napoli și echipa sa nu au avut de suferit, datorită acțiunilor unui angajat al serviciului de securitate din Rusia.