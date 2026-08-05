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delo.ua logodelo
5 August 2026, 10:15
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Alternativa Patriot: Ucraina și UE creează un nou sistem de apărare antiaeriană

Dezvoltatorul ucrainean de armament rachetă Fire Point a început integrarea tehnologiilor europene într-un proiect nou de apărare antiaeriană Freyja.

Alternativa Patriot: Ucraina și UE creează un nou sistem de apărare antiaeriană.
Alternativa Patriot: Ucraina și UE creează un nou sistem de apărare antiaeriană.

Despre aceasta informează Delo.ua în baza datelor Reuters.

La cooperarea internațională au fost deja atrase 13 întreprinderi de apărare din UE, care furnizează radare, sisteme de ghidare și de comandă. În total, numărul partenerilor poate crește până la 20, iar finanțarea dezvoltărilor este asigurată din fondurile proprii ale companiilor.

Dezvoltarea rachetei și termenele testelor

La baza noului interceptor a stat racheta ucraineană FP7.X — o versiune accelerată a balisticei FP7. Deși inițial a fost dezvoltată ținând cont de arhitectura sistemelor sovietice C-300 și C-400, în prezent doar 20% dintre soluții rămân comune.

Primul interceptaj reușit al unei ținte balistice, potrivit calculelor dezvoltatorilor, urmează să aibă loc până la jumătatea anului 2027.

Eficiența economică și particularitățile tehnice ale Freyja

Obiectivul principal al proiectului este ca prețul unei rachete-interceptor să fie sub 1 milion de euro. Aceasta este de 4–6 ori mai ieftină decât rachetele americane pentru sistemele Patriot.

Complexul are un sistem deschis, care permite înlocuirea ușoară a componentelor, inclusiv a radarelor de la diferiți producători europeni. Iar lansatorul în sine va conține, în același timp, între patru și șase rachete.

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