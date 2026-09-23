Aliyev l-a grațiat pe francezul condamnat în Azerbaidjan pentru spionaj.

Parisul a urmărit, la cererea Baku, ridicarea sancțiunilor împotriva lui Usmanov.

Ilham Aliyev l-a grațiat pe omul de afaceri francez Martin Ryan, care fusese condamnat în Azerbaidjan la 10 ani de închisoare sub acuzația de „spionaj”. Decretul corespunzător a fost publicat pe site-ul liderului azer, relatează theins.ru.

La 14 septembrie, Financial Times a publicat un articol în care, citând surse, susținea că autoritățile franceze, sub presiunea Azerbaidjanului, făceau lobby pentru anularea sancțiunilor Uniunii Europene împotriva oligarhului uzbeco-rus Alisher Usmanov. Potrivit ziarului, ridicarea sancțiunilor făcea parte dintr-un acord privind eliberarea cetățenilor francezi arestați în Azerbaidjan.

Trei oficiali europeni au declarat pentru FT că Franța și Slovacia au blocat prelungirea sancțiunilor împotriva a 2.600 de persoane fizice și juridice asociate cu regimul lui Vladimir Putin, insistând asupra excluderii lui Usmanov de pe această listă.

La 22 septembrie s-a aflat că Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra prelungirii sancțiunilor împotriva persoanelor fizice și juridice ruse pentru încă trei ani, excluzând totodată din lista de sancțiuni pe Alisher Usmanov și Mihail Fridman. Potrivit surselor FT, Luxemburgul a solicitat ridicarea sancțiunilor împotriva lui Fridman.

Martin Ryan a fost reținut în Azerbaidjan în decembrie 2023, fiind acuzat de spionaj în favoarea serviciilor speciale franceze. În martie 2026, el a fost condamnat la 10 ani de închisoare.

Prin decretul său din 23 septembrie, Aliyev a grațiat în total 20 de persoane.