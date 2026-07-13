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dw.com logodw
13 Iulie 2026, 15:25
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Aliyev: Azerbaidjanul ia în calcul retragerea din Consiliul Europei

„Nu este vorba despre suspendarea sau înghețarea calității de membru, luăm în considerare în mod clar posibilitatea retragerii definitive”, a declarat președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

Aliyev: Azerbaidjanul ia în calcul retragerea din Consiliul Europei.
Aliyev: Azerbaidjanul ia în calcul retragerea din Consiliul Europei.

Declarația a fost făcută la deschiderea celui de-al IV-lea Forum Global Media de la Shusha.

Potrivit acestuia, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, „a cerut să nu fie făcut acest lucru și să fie găsită o soluție pentru îmbunătățirea situației”, scrie dw.com.

Aliyev consideră că Azerbaidjanul este „discriminatoriu” în Consiliul Europei de doi ani, „există o atitudine părtinitoare față de Azerbaidjan”, iar pretențiile UE față de Baku sunt „nefondate”.

La sfârșitul lunii iunie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în cadrul unei sesiuni plenare, și-a exprimat îngrijorarea față de „suprimarea vocilor critice” în Azerbaidjan și creșterea semnificativă a numărului de deținuți politici. Legile adoptate în ultimii ani au condus la „restrângerea jurnalismului independent, a opoziției politice reale, a spațiului civic și a libertății de exprimare”, au declarat reprezentanții APCE.

În discursul său, Ilham Aliyev a declarat, de asemenea, că Baku a normalizat complet relațiile cu Moscova. Acestea s-au deteriorat brusc după prăbușirea, la sfârșitul lunii decembrie 2024, a unui avion al companiei Azerbaijan Airlines.

Sursă
dw.com logodw
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