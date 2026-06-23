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epravda.com.ua logoepravda
23 Iunie 2026, 23:32
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Alibaba a dat în judecată Pentagonul pentru includerea sa pe lista companiilor militare

Gigantul chinez în domeniul tehnologiei și comerțului electronic Alibaba a dat în judecată Ministerul Apărării al SUA pentru că a fost inclus, printre altele, pe lista „companiilor militare chineze”.

Alibaba a dat în judecată Pentagonul pentru includerea sa pe lista companiilor militare.
Alibaba a dat în judecată Pentagonul pentru includerea sa pe lista companiilor militare.

„Aceste concluzii nu au niciun fundament factual sau juridic. Alibaba este condusă de un consiliu de administrație independent, niciun membru al căruia nu are legătură cu domeniul militar”, a declarat Alibaba în procesul său, transmite epravda.com.ua, citând reuters.com.

În iunie, SUA au inclus compania Alibaba, motorul de căutare pe internet Baidu, precum și producătorii auto BYD și NIO pe lista companiilor care, potrivit autorităților americane, sprijină forțele armate ale Beijingului.

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