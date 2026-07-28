Alertă pe Dunăre: O navă cu 238 de oameni la bord a eșuat din cauza nivelului foarte scăzut al apei.

În România, din cauza scăderii nivelului apei în Dunăre, un vapor elvețian a rămas blocat pe uscat, cu peste 200 de persoane la bord.

Despre aceasta informează Digi24, scrie "Европейская правда".

Vaporul de pasageri sub pavilion elvețian a plecat în cursă din portul Drobeta-Turnu Severin, în sud-vestul României, practic la granița cu Serbia, și se îndrepta spre orașul bulgar Vidin.

În timpul deplasării, aceasta a rămas blocată în mijlocul Dunării, în zona localității Salcia, unde există numeroase dune de nisip. În cursul serii de luni și al dimineții de marți au fost făcute mai multe încercări de a pune vaporul în mișcare, însă fără rezultat.

La bordul vaporului se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului. Șansele de a-l scoate de pe fund sunt reduse.

La sfârșitul lunii iulie, în partea românească a Dunării a fost înregistrat cel mai scăzut nivel al apei din ultimii 30 de ani.