Albania a închis pentru prima dată temporar capitole de negociere pe calea spre UE.

Albania a făcut un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, închizând preliminar primele capitole de negociere privind știința și cercetarea, educația și cultura, precum și relațiile externe.

Este vorba despre capitolele 25 „Știință și cercetare”, 26 „Educație și cultură” și 30 „Relații externe”, transmite eurointegration.com.ua.

„Aceasta este o realizare importantă care demonstrează angajamentul Albaniei și al UE de a continua parcursul de integrare europeană a țării”, a declarat ministrul Irlandei pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne.

El a îndemnat, de asemenea, Tirana să continue implementarea reformelor esențiale pentru a avansa în negocierile cu UE.

În total, Albania a deschis deja toate cele 33 de capitole de negociere în cadrul procesului de aderare la UE.

Totodată, UE a subliniat că acordurile privind anumite capitole nu sunt finale până la obținerea unui consens general în toate direcțiile negocierilor.

În noiembrie, Albania și UE au deschis ultimul cluster în negocierile privind aderarea țării balcanice la Uniunea Europeană.

Acest lucru a avut loc după ce, în 2024, drumul Albaniei spre UE s-a separat de cel al Macedoniei de Nord. De atunci, Albania a început să deschidă în negocierile cu UE cluster după cluster.