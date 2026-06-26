Al patrulea caz de deces al unui copil din cauza supraîncălzirii într-o mașină, înregistrat în Franța.

Un bebeluș a murit în spital după ce a fost găsit într-o mașină supraîncălzită în timpul caniculei care a afectat Marsilia, a anunțat vineri instituția medicală.

Acesta este deja al patrulea caz fatal de acest fel în această săptămână în Franța: unul a avut loc în departamentul Val-d’Oise joi, iar două — în Carpentras luni, transmite euronews.com.

Serviciul de protecție civilă a anunțat că marți a transportat de urgență un copil de 18 luni în secția de pediatrie, după ce l-a găsit în stare de hipertermie într-un automobil pe parcarea campusului universitar al spitalului „La Timone”, aparținând Universității Aix-Marseille.

Copilul a fost dus în secția de urgențe a spitalului „La Timone” într-o stare care îi punea viața în pericol. În cele din urmă, el a decedat în spital. Momentul exact al decesului copilului nu este încă cunoscut; decesul a fost anunțat vineri, 26 iunie.

Marți, temperatura aerului în Marsilia a urcat până la 33°C, iar departamentul Bouches-du-Rhône a fost plasat la nivel portocaliu de alertă meteorologică din cauza caniculei.

„Cu profundă tristețe am aflat despre tragicul incident petrecut pe campusul La Timone. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și apropiaților victimei. De asemenea, dorim să sprijinim pe toți cei care au fost martori sau afectați de acest eveniment tragic”, a declarat Eric Burton, președintele Universității Aix-Marseille, într-un comunicat transmis AFP. La universitate a fost creat un serviciu de suport psihologic și asistență pentru personal și martori.

Parchetul a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului copilului. Cazul a fost încredințat unității de combatere a criminalității teritoriale. Potrivit presei, unul dintre părinți ar fi putut uita copilul în mașină după ce a venit la muncă pe campus.

Din păcate, acesta nu este primul caz similar de deces al copiilor din cauza căldurii în mașini încuiate.

Un copil de trei ani a murit după ce a rămas încuiat într-un automobil în comuna Saint-Gratien din departamentul Val-d’Oise (regiunea pariziană) în timpul unei canicule extreme, a anunțat joi procurorul din Pontoise. Băiatul a urcat neobservat în mașina familiei în timp ce tatăl credea că doarme; apoi nu a putut ieși din cauza blocării ușilor pentru copii activate.

Luni, trupurile a doi copii de doi și patru ani au fost găsite într-un automobil de familie pe o parcare a unui complex rezidențial din Carpentras, în sudul Franței.

Potrivit unei versiuni preliminare, copiii au intrat în mașină în timp ce mama lor s-a distrat pentru un moment, iar apoi au rămas încuiați în interior.