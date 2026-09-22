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focus.ua logofocus
22 Septembrie 2026, 15:04
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Al Pacino a apărut în public alături de iubita sa în vârstă de 32 de ani

Actorul american Al Pacino, în vârstă de 86 de ani, a apărut în public alături de Noor Alfallah, în vârstă de 32 de ani — mama fiului lor, Roman. Cuplul a participat la deschiderea Lucas Museum of Narrative Art din Los Angeles.

Al Pacino a apărut în public alături de iubita sa, în vârstă de 32 de ani.
Al Pacino a apărut în public alături de iubita sa, în vârstă de 32 de ani.

Noor a publicat pe Instagram (nooralfallah) o fotografie împreună cu actorul. Cuplul de vedete a avut o apariție foarte spectaculoasă și stilată la eveniment, scrie focus.ua.

Pentru apariția în public, Al Pacino a ales o ținută complet neagră. El a purtat o cămașă neagră cu nasturii descheiați și un sacou închis la culoare. Actorul și-a completat ținuta cu un fular lung, ochelari de soare și o căciulă gri tricotată. Barba căruntă și accesoriile îi conferă vedetei un aspect mai dur.

Noor Alfallah a apărut în public într-un costum negru elegant, care îi evidențiază silueta și atrage atenția asupra decolteului. Ținuta a fost completată de bijuterii fine, părul lung desfăcut și un machiaj discret.

"Mama și tata lui Roman", astfel a descris succint Noor fotografia.

Este interesant că zvonurile despre relația dintre Noor și Al Pacino au început să apară în 2022. Atunci au apărut pentru prima dată împreună în public. În iunie 2023, cuplului i s-a născut fiul Roman. Pentru Alfallah, acesta este primul copil, iar pentru actor — al patrulea.

Al Pacino mai are o fiică, Julie, cu Jan Tarrant, precum și gemenii Anton și Olivia cu Beverly D’Angelo.

Al Pacino a apărut în public alături de iubita sa în vârstă de 32 de ani

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