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epravda.com.ua logoepravda
15 Septembrie 2026, 11:24
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AirBaltic, care efectuează curse din Chișinău, a depus o cerere de faliment din cauza prețurilor la combustibil

Compania aeriană letonă airBaltic a depus la un tribunal din New York o cerere de protecție în temeiul Capitolului 11 al Codului falimentului din SUA.

AirBaltic, care efectuează curse din Chișinău, a depus o cerere de faliment din cauza prețurilor la combustibil.
AirBaltic, care efectuează curse din Chișinău, a depus o cerere de faliment din cauza prețurilor la combustibil.

Compania a  anunțat acest lucru pe site-ul său. Despre acest lucru  relatează și Reuters.

Compania urmărește să-și restructureze datoria și să reziste în condițiile aprofundării crizei la nivelul întregii industrii, provocate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează epravda.com.ua.

Procedura prevăzută de Capitolul 11 permite companiei să-și restructureze datoria, alte obligații financiare și capitalul, continuându-și totodată activitatea operațională. AirBaltic a declarat că funcționează în regim obișnuit, iar biletele și rezervările rămân valabile.

De asemenea, compania a subliniat că nu este vorba despre faliment sau insolvabilitate.

Războiul SUA cu Iranul a dus la dublarea prețurilor la combustibilul pentru aviație, ceea ce a provocat cea mai gravă criză din industria aeronautică de la pandemia de COVID-19.

Pe măsură ce situația financiară a airBaltic s-a deteriorat, compania a purtat negocieri cu creditorii pentru atragerea unei finanțări pe termen scurt, însă nu a reușit să ajungă la un acord asupra condițiilor.

Randamentul obligațiunilor sale a crescut brusc: de 13–29 de ori de la începutul anului. Acest lucru reflectă intensificarea temerilor investitorilor privind perspectiva unui default.

Acum, compania aeriană a anunțat că a ajuns la un acord privind atragerea unei noi finanțări în valoare de 350 de milioane de euro prin mecanismul debtor-in-possession, cu o dobândă de circa 12% anual.

AirBaltic se află în proprietatea majoritară a guvernului Letoniei.

Prim-ministrul țării, Andris Kulbergs, a declarat că procedura a fost inițiată după ce deținătorii de obligațiuni, care reprezintă peste 70% din valoarea datoriei companiei, au refuzat să aprobe creditul necesar supraviețuirii companiei aeriene și au ales în schimb lichidarea.

Decizia airBaltic de a depune cererea în instanță are drept scop asigurarea protecției față de creditori în timpul negocierilor privind restructurarea datoriei. Compania intenționează, de asemenea, să finalizeze procedura prevăzută de Capitolul 11 până în iunie anul viitor.

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