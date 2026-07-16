Adolescenți, condamnați la 5 ani și jumătate de închisoare pentru spargerea sistemului de transport din Londra.

Curtea Regală Woolwich a pronunțat sentința în cazul atacului cibernetic asupra companiei de stat Transport for London, care administrează cea mai mare parte a transportului public și a rețelei rutiere din capitala britanică.

Doi hackeri, care aveau 17 și 18 ani la momentul comiterii infracțiunii, au fost condamnați la cinci ani și jumătate de închisoare. Despre aceasta relatează astăzi presa britanică, transmite reuters.com.

Atacul de amploare al lui Owen Flowers și Talha Jubeir a început pe 31 august 2024 și a durat până pe 3 septembrie. În fiecare zi, hackerii lucrau câte 16 ore. Companiile au reușit să-l oprească doar prin deconectarea fizică a sistemelor informatice de la internet. Ca urmare a atacului, hackerii au obținut acces la datele personale ale utilizatorilor cardurilor de călătorie ale companiei. Ulterior, conform materialelor anchetei, tinerii căutau intenționat în datele furate numele celebrităților și încercau să acceseze conturile lor bancare.

Infractorii au fost arestați pe 16 septembrie același an. De menționat că, în momentul arestării, aceștia spărgeau simultan două rețele de clinici din SUA. Chiar și în timpul arestului preventiv, cel puțin unul dintre infractori, Owen Flowers, a încercat să spargă site-urile procuraturii și ale închisorii în care era deținut.

Potrivit presei britanice, compania Transport for London a avut nevoie de 29 milioane de lire sterline (39,16 milioane de dolari) și trei luni pentru a-și restabili complet activitatea.