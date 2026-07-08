Administrația Trump se pregătește pentru confruntări cu Iranul în Strâmtoarea Ormuz.

Casa Albă se pregătește pentru posibilitatea unui schimb de lovituri între SUA și Iran, care ar putea dura zile sau chiar săptămâni, din cauza Strâmtorii Ormuz.

Despre aceasta informează rbc.ua, citând Axios.

Potrivit oficialilor americani, durata și amploarea noii campanii vor depinde în totalitate de acțiunile viitoare ale Teheranului. Aceasta poate dura o zi-două, o săptămână sau o lună, în funcție de faptul dacă Iranul va ataca navele comerciale.

Sursa afirmă că, în opinia Casei Albe, SUA au mai multe opțiuni pentru escaladare, deoarece în ultimele săptămâni sute de petroliere au reușit să iasă din Golful Persic prin strâmtoare.

Acest fapt a redus temerile din administrație că reluarea conflictului ar provoca imediat o creștere bruscă a prețurilor la petrol.

Ce a devenit obstacol în acord

Un oficial american a declarat că actuala escaladare este cauzată de dezamăgirea celor mai radicali reprezentanți din conducerea fragmentată a Iranului, care consideră că memorandumului de înțelegere nu i-a adus Teheranului beneficii reale.

Iranul a simțit că pozițiile sale în Strâmtoarea Ormuz slăbesc, deoarece sute de nave trec pe ruta sudică, aproape de coasta Omanului, a explicat oficialul.

De asemenea, în ciuda ridicării sancțiunilor americane, Iranul a întâmpinat dificultăți în vânzarea petrolului, deoarece instituțiile financiare nu aprobau tranzacțiile, iar țările se bazau cu reticență pe excepțiile temporare de la sancțiuni.

În plus, activele iraniene înghețate nu au fost deblocate, deoarece Iranul nu a făcut încă pașii prevăzuți în acordul nuclear.

Oficialul a adăugat că acordul-cadru încheiat cu medierea SUA între Israel și Liban a făcut ca partea libaneză a memorandumului de înțelegere să fie inutilă.

„O parte a conducerii iraniene a fost nemulțumită de toate acestea... Au început să tragă, iar noi am decis că e timpul să le răspundem. Este un proces. Avem răbdare. Dacă simțim că nu obținem acordul dorit, nu îl vom încheia”, a declarat oficialul.