theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rbc.ua logorbc
8 Iulie 2026, 09:47
4 157
Copiază linkul
Link copiat

Administrația Trump se pregătește pentru confruntări cu Iranul în Strâmtoarea Ormuz

Casa Albă se pregătește pentru posibilitatea unui schimb de lovituri între SUA și Iran, care ar putea dura zile sau chiar săptămâni, din cauza Strâmtorii Ormuz.

Administrația Trump se pregătește pentru confruntări cu Iranul în Strâmtoarea Ormuz.
Administrația Trump se pregătește pentru confruntări cu Iranul în Strâmtoarea Ormuz.

Despre aceasta informează rbc.ua, citând Axios.

Potrivit oficialilor americani, durata și amploarea noii campanii vor depinde în totalitate de acțiunile viitoare ale Teheranului. Aceasta poate dura o zi-două, o săptămână sau o lună, în funcție de faptul dacă Iranul va ataca navele comerciale.

Sursa afirmă că, în opinia Casei Albe, SUA au mai multe opțiuni pentru escaladare, deoarece în ultimele săptămâni sute de petroliere au reușit să iasă din Golful Persic prin strâmtoare.

Acest fapt a redus temerile din administrație că reluarea conflictului ar provoca imediat o creștere bruscă a prețurilor la petrol.

Ce a devenit obstacol în acord

Un oficial american a declarat că actuala escaladare este cauzată de dezamăgirea celor mai radicali reprezentanți din conducerea fragmentată a Iranului, care consideră că memorandumului de înțelegere nu i-a adus Teheranului beneficii reale.

Iranul a simțit că pozițiile sale în Strâmtoarea Ormuz slăbesc, deoarece sute de nave trec pe ruta sudică, aproape de coasta Omanului, a explicat oficialul.

De asemenea, în ciuda ridicării sancțiunilor americane, Iranul a întâmpinat dificultăți în vânzarea petrolului, deoarece instituțiile financiare nu aprobau tranzacțiile, iar țările se bazau cu reticență pe excepțiile temporare de la sancțiuni.

În plus, activele iraniene înghețate nu au fost deblocate, deoarece Iranul nu a făcut încă pașii prevăzuți în acordul nuclear.

Oficialul a adăugat că acordul-cadru încheiat cu medierea SUA între Israel și Liban a făcut ca partea libaneză a memorandumului de înțelegere să fie inutilă.

„O parte a conducerii iraniene a fost nemulțumită de toate acestea... Au început să tragă, iar noi am decis că e timpul să le răspundem. Este un proces. Avem răbdare. Dacă simțim că nu obținem acordul dorit, nu îl vom încheia”, a declarat oficialul.

Sursă
rbc.ua logorbc
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici