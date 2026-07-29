Administrația Trump a interzis importul în SUA al noilor roboți umanoizi chinezi. Decizia e justificată de necesitatea de a proteja dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) în țară de amenințările la adresa securității naționale

Totodată, pentru a readuce în SUA principalele industrii cu potențial de perspectivă.

De asemenea, este interzisă introducerea în țară a invertorilor de alimentare care permit conectarea surselor regenerabile de energie și a acumulatorilor la rețelele și echipamentele centrelor de procesare a datelor. Măsurile se aplică doar modelelor de roboți și invertori care nu au fost încă certificate de autoritatea de reglementare. Totodată, FCC are dreptul să retragă permisele de vânzare pentru modelele deja autorizate pentru cumpărare în SUA, scrie reuters.com.

Administrația președintelui Donald Trump urmărește să protejeze lanțul american de aprovizionare cu inteligență artificială de „amenințările chinezești” – întreruperi, furturi de date și atacuri cibernetice. În același timp, autoritățile încurajează companiile să își mute producția în SUA, consideră agenția.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că Beijingul „face apel către Statele Unite să asculte vocile obiective și raționale ale mediului de afaceri din ambele țări” și să „înceteze să denigreze companiile chineze și să le amenințe cu sancțiuni”. Autoritățile R.P. Chineze se pregătesc să adopte măsuri de răspuns.

Potrivit unor surse Reuters, în viitor FCC va face excepții pentru mulți furnizori non-chinezi – similar cu ceea ce s-a întâmplat în interdicțiile recente privind dronele și routerele străine.