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25 Septembrie 2026, 12:08
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Acțiunile McDonald’s au scăzut cu 5% după anunțul unei modernizări ample de 8,5 miliarde de dolari

McDonald's a anunțat că, în următorul deceniu, va investi 8,5 miliarde de dolari în modernizarea a 46 de mii de restaurante din întreaga lume.

Acțiunile McDonald’s au scăzut cu 5% după anunțul unei modernizări ample de 8,5 miliarde de dolari.
Acțiunile McDonald’s au scăzut cu 5% după anunțul unei modernizări ample de 8,5 miliarde de dolari.

În urma acestui anunț, acțiunile companiei au scăzut cu aproape 5%, cea mai mare scădere procentuală din aprilie 2025.

Investitorii au fost șocați de amploarea și costul modernizării rețelei, scrie apnews.com.

Modernizarea include instalarea unor dulapuri speciale pentru predarea comenzilor către curieri, actualizarea bucătăriilor, extinderea zonelor de joacă pentru copii și crearea unor zone de cafea în aer liber. În plus, până în 2028, compania intenționează să echipeze 20 de mii de restaurante cu cântare speciale pentru verificarea exactității comenzilor. McDonald's implementează, de asemenea, sistemul ArchIQ, dezvoltat împreună cu Google, și asistentul IA Archy pentru preluarea comenzilor la drive-thru și automatizarea evidenței produselor.

Pe lângă modernizarea tehnologică, rețeaua își adaptează meniul: compania extinde testarea puiului pane preparat manual și introduce, de asemenea, produse cu un conținut ridicat de proteine, orientându-se spre clienții care își urmăresc dieta și iau medicamente pentru slăbit.

Investițiile vor fi realizate etapizat, pe măsura pregătirii piețelor și a francizaților individuali. Se estimează că, după modernizare, creșterea eficienței va aduce restaurantului mediu din SUA circa 100 de mii de dolari anual sub formă de flux de numerar, o parte din care va putea fi reinvestită în restaurant.

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