Acțiunile IBM au scăzut cu 25% într-o singură zi

Acțiunile companiei americane IBM (International Business Machines) au scăzut cu 25%, înregistrând cea mai abruptă scădere cel puțin din ianuarie 1968.

În timpul tranzacțiilor din 14 iulie la Bursa de Valori din New York, acțiunile IBM au scăzut până la 217,07 dolari. Potrivit The Wall Street Journal, capitalizarea de piață a companiei a scăzut într-o singură zi cu 69 de miliarde de dolari, transmite meduza.io.

Cotațiile companiei au scăzut după publicarea rezultatelor preliminare ale veniturilor pentru al doilea trimestru al anului 2026, care nu au îndeplinit așteptările. Veniturile au fost de 17,2 miliarde de dolari, în timp ce analiștii estimau în medie 17,9 miliarde.

Scăderea veniturilor IBM este legată de faptul că companiile își redirecționează bugetele către infrastructura AI, reduc cheltuielile pentru software-ul tradițional (pe care, în special, îl furnizează IBM) și investesc mai mult în servere, stocare și cipuri de memorie.

Directorul general al IBM, Arvind Krishna, a declarat că în iunie clienții corporativi au început să investească semnificativ mai mult în cipuri de memorie din cauza creșterii anticipate a prețurilor, cauzate de cursa AI.

Din toamna anului 2025, cumpărătorii din întreaga lume s-au confruntat cu o creștere bruscă a prețurilor la modulele de memorie RAM pentru calculatoare. Acest lucru s-a întâmplat din cauza cursei AI, în care sunt implicați aproape toți giganții tehnologici. OpenAI, Google, Microsoft și alte companii au avut nevoie de capacități uriașe de calcul pentru antrenarea și funcționarea inteligenței artificiale generative.