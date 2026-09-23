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gazeta.ru logogazeta
23 Septembrie 2026, 21:52
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A murit prezentatorul TV și criticul muzical rus Serghei Sosedov

Despre tragedie a relatat o sursă din anturajul lui Sosedov. El a murit în Iakuția, în cel de-al 59-lea an de viață.

A murit prezentatorul TV rus și criticul muzical Serghei Sosedov.
A murit prezentatorul TV rus și criticul muzical Serghei Sosedov.

„Serghei a murit. Acest lucru s-a întâmplat în Iakuția”, a declarat interlocutorul.

La Neriungri, Sosedov se afla în turneu.

Prezentatorul nu a fost căsătorit și nu a avut copii.

Serghei Sosedov a devenit cunoscut la sfârșitul anilor 1990 – începutul anilor 2000 ca unul dintre cei mai duri și excentrici jurați ai proiectului muzical „Rechinii condeiului”. Din 2020, a fost membru permanent al juriului emisiunii muzicale „Superstar! Revenirea”. De asemenea, a prezentat proiectul „Dincolo de limită” și a fost membru al juriului emisiunii ucrainene „X-Factor”.

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