A murit prezentatorul TV și criticul muzical rus Serghei Sosedov

Despre tragedie a relatat o sursă din anturajul lui Sosedov. El a murit în Iakuția, în cel de-al 59-lea an de viață.

„Serghei a murit. Acest lucru s-a întâmplat în Iakuția”, a declarat interlocutorul.

La Neriungri, Sosedov se afla în turneu.

Prezentatorul nu a fost căsătorit și nu a avut copii.

Serghei Sosedov a devenit cunoscut la sfârșitul anilor 1990 – începutul anilor 2000 ca unul dintre cei mai duri și excentrici jurați ai proiectului muzical „Rechinii condeiului”. Din 2020, a fost membru permanent al juriului emisiunii muzicale „Superstar! Revenirea”. De asemenea, a prezentat proiectul „Dincolo de limită” și a fost membru al juriului emisiunii ucrainene „X-Factor”.