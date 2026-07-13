13 Iulie 2026, 09:49
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A fost stabilită cauza preliminară a decesului senatorului american Lindsey Graham
Senatorul american Lindsey Graham ar fi murit din cauza disecției aortei, provocată de o boală cardiovasculară aterosclerotică, au anunțat reprezentanții biroului său.
Cauza finală a decesului va fi stabilită după efectuarea analizelor toxicologice și microscopice.
Graham, în vârstă de 71 de ani, a fost unul dintre cei mai activi susținători ai Ucrainei în Congres și a promovat sancțiuni dure împotriva Rusiei.