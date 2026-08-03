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3 August 2026, 13:30
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60.000 de oameni, evacuați în statul Washington din cauza incendiilor de pădure

În partea de est a statului Washington, în zona orașului Spokane, se desfășoară un puternic incendiu forestier.

60.000 de oameni, evacuați în statul Washington din cauza incendiilor de pădure.
60.000 de oameni, evacuați în statul Washington din cauza incendiilor de pădure.

Autoritățile locale au anunțat că incendiul a distrus peste 600 de case și alte construcții. Aproximativ 60.000 de persoane au fost evacuate. Nu există date despre victime, informează apnews.com.

Potrivit AP, în ultimele zile de weekend, în zona Spokane au ars aproximativ 21 km² de păduri și alte teritorii. În total, în stat, în ultima perioadă, au ars peste 1.000 km². Extinderea unor incendii, inclusiv în jurul Spokane-ului, nu a fost încă posibilă să fie limitată.

AP scrie că incendii mari continuă și în alte state din vestul SUA, în special în Idaho, Utah și Oregon. Astfel, de aproximativ zece zile arde un incendiu în pajiști și pășuni situate în vestul Idaho și în estul Oregonului. Acolo au ars aproximativ 1,36 mii km².

Căldura neobișnuită din această vară a dus la izbucnirea incendiilor în diferite regiuni, inclusiv în Europa și în SUA.

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