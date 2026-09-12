44 de persoane au fost rănite în urma deraierii unui tren în nordul Franței.

Aproximativ 44 de persoane au fost rănite în urma deraierii unui tren în departamentul Seine-Maritime, din nordul Franței. Ministrul Transporturilor al țării, Philippe Tabarot, a anunțat despre incident pe rețeaua X.

„Trenul care circula pe ruta Rouen-Caen și transporta 180 de pasageri a deraiat între Tourville și Elbeuf-Saint-Aubin, în apropierea orașului Cléon, în departamentul Seine-Maritime”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, la locul incidentului intervin 140 de salvatori. Prefectul departamentului s-a deplasat la locul accidentului pentru a coordona serviciile de intervenție.

După cum relatează postul de televiziune BFMTV, trenul a deraiat pe 11 septembrie, în jurul orei 19:30, ora locală (20:30, ora Moscovei). Potrivit datelor preliminare, acesta s-a ciocnit de un obiect neidentificat. Un vagon s-a răsturnat, iar alte patru au deraiat.

„În cadrul unui briefing de presă, prefectul a prezentat un bilanț preliminar de 44 de răniți, inclusiv o femeie de 18 ani aflată în stare critică, care a fost evacuată la spitalul universitar din Rouen. Ceilalți răniți au suferit traumatisme mai puțin grave”, se arată în publicație.

Potrivit bilanțului preliminar prezentat de ministrul francez al Transporturilor, circa 20 de persoane au fost rănite.

Mecanicul trenului a fost testat pentru alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative, au comunicat procurorii. Cauzele accidentului sunt investigate.