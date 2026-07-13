27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok.

Cel puțin 27 de persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit într-un pub din Bangkok. Alte 63 au fost spitalizate, dintre care 22 sunt în stare critică. Probabil, cauza principală a deceselor este intoxicația cu fum.

Cel puțin 27 de persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit în pubul Rong Beer Na Lat Phrao din capitala Thailandei, Bangkok, în noaptea de duminică spre luni, 13 iulie. 63 de persoane au fost spitalizate, dintre care 22 în stare critică, transmite agenția Associated Press, citând autoritățile locale. Pe rețelele sociale au fost publicate înregistrări video cu oameni panicați care ieșeau în fugă pe ușa pubului, de unde ieșeau flăcări, scrie dw.com.

Cauzele exacte ale incendiului nu sunt cunoscute. Un muzician care cânta în pub a povestit că a văzut fum ieșind de la un întrerupător automat lângă scenă, înainte ca lumina să se stingă, apoi s-a auzit o explozie, iar încăperea s-a umplut rapid de fum dens. „Focul s-a răspândit foarte repede, ajungând până la tavan. Probabil cauza principală a deceselor a fost intoxicația cu fum”, a declarat jurnaliștilor guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt.

Potrivit lui Sittipunt, unele cadavre au fost găsite în interiorul clădirii, în fața ieșirii de incendiu, care aparent era blocată. Câte persoane se aflau în interior în momentul izbucnirii incendiului nu se știe încă cu exactitate.

Pubul Rong Beer Na Lat Phrao, conform paginii sale de Facebook, avea o capacitate de peste 300 de persoane și dispunea de patru ieșiri de incendiu. Localul, situat în apropierea pieței aglomerate Chatuchak, era popular printre localnici.