theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
13 Iulie 2026, 07:30
6 209
Copiază linkul
Link copiat

27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok

Cel puțin 27 de persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit într-un pub din Bangkok. Alte 63 au fost spitalizate, dintre care 22 sunt în stare critică. Probabil, cauza principală a deceselor este intoxicația cu fum.

27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok.
27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok.

Cel puțin 27 de persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit în pubul Rong Beer Na Lat Phrao din capitala Thailandei, Bangkok, în noaptea de duminică spre luni, 13 iulie. 63 de persoane au fost spitalizate, dintre care 22 în stare critică, transmite agenția Associated Press, citând autoritățile locale. Pe rețelele sociale au fost publicate înregistrări video cu oameni panicați care ieșeau în fugă pe ușa pubului, de unde ieșeau flăcări, scrie dw.com.

Cauzele exacte ale incendiului nu sunt cunoscute. Un muzician care cânta în pub a povestit că a văzut fum ieșind de la un întrerupător automat lângă scenă, înainte ca lumina să se stingă, apoi s-a auzit o explozie, iar încăperea s-a umplut rapid de fum dens. „Focul s-a răspândit foarte repede, ajungând până la tavan. Probabil cauza principală a deceselor a fost intoxicația cu fum”, a declarat jurnaliștilor guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt.

Potrivit lui Sittipunt, unele cadavre au fost găsite în interiorul clădirii, în fața ieșirii de incendiu, care aparent era blocată. Câte persoane se aflau în interior în momentul izbucnirii incendiului nu se știe încă cu exactitate.

Pubul Rong Beer Na Lat Phrao, conform paginii sale de Facebook, avea o capacitate de peste 300 de persoane și dispunea de patru ieșiri de incendiu. Localul, situat în apropierea pieței aglomerate Chatuchak, era popular printre localnici.

27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok

27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok

27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok

27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok

27 de persoane au murit în urma unui incendiu într-un pub din Bangkok

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici