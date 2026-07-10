23 de persoane dispărute în timpul incendiilor de pădure în Spania, căutate.

23 de persoane sunt date dispărute în incendiile de pădure din Los Gallardos, în sudul Spaniei.

Despre aceasta informează El Pais, citând datele guvernului, transmite eurointegration.com.ua.

Vineri, presa a raportat despre moartea a cel puțin 12 persoane, însă în prezent sunt confirmate 11 decese. Numărul victimelor ar putea crește.

Probabil este vorba despre turiști străini care au încercat să părăsească zona „în afara traseului de evacuare” și au fost prinși în flăcări.

Guvernul regiunii autonome Andaluzia presupune că patru dintre decedați, ale căror corpuri au fost găsite într-un automobil, sunt cetățeni ai Regatului Unit. Aceste concluzii au fost făcute pe baza poziționării volanului în mașinile găsite la locul incidentului, deși identificarea finală a victimelor nu a fost încă realizată.

Autoritățile locale au raportat 23 de persoane dispărute fără urmă. Căutările sunt îngreunate de faptul că incendiul a creat o „capcană aparte”.

La stingerea incendiului participă 464 de membri ai personalului, peste o sută de vehicule și 20 de avioane, la care s-au alăturat unitățile Serviciului Militar pentru Situații de Urgență (UME).

Peste 600 de persoane au fost evacuate din zonele afectate.

Investigațiile preliminare indică faptul că incendiul a fost cauzat de căderea unui cablu electric, de unde focul s-a extins în zona împădurită.

Incendiul izbucnit joi în Los Gallardos este considerat „cel mai distrugător de până acum” în regiune.