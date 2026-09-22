180.000 de angajați au ieșit la proteste în Germania în urma amenințării cu concedieri în industria auto.

Val de proteste în industria auto. Luni, 21 septembrie, muncitorii au ieșit în stradă, cerând sprijin din partea autorităților și conducerii marilor companii, în încercarea de a salva fabricile și locurile de muncă.

Protestele au avut loc în peste 280 de locații din întreaga Germanie. La acestea au participat circa 180 de mii de persoane, a anunțat cea mai mare organizație sindicală industrială din Europa, IG Metall, relatează libertatea.ro.

Industria auto germană se confruntă cu presiuni serioase din cauza expansiunii active a producătorilor chinezi, a scăderii cererii pe piața internă și a taxelor vamale americane ridicate la importuri, relatează AFP. Companii precum Volkswagen (VW), Mercedes-Benz și BMW au anunțat deja planuri de reducere a locurilor de muncă.

Jannik Hitzemann, în vârstă de 31 de ani, care lucrează pe linia de asamblare a uzinei VW din Hanovra, a declarat pentru AFP că a ieșit la protest pentru a pune presiune pe conducere și a obține identificarea unei noi destinații pentru întreprindere. Uzina din Hanovra se numără printre cele patru întreprinderi VW din Germania amenințate cu o posibilă închidere.

„Tot ce ne dorim cu adevărat este ca conducerea să trateze cu seriozitate cerințele noastre și să găsească o soluție alternativă. Pierderea locului de muncă ar fi devastatoare pentru orice persoană pe care ar afecta-o”, a spus el.

„Situația a scăpat complet de sub control”

Luând cuvântul la uzina VW din Wolfsburg, cea mai mare din lume ca suprafață, președinta IG Metall și membră a consiliului de supraveghere al VW, Christiane Benner, a declarat: „Situația a scăpat complet de sub control”.

Ea a adăugat: „Companii precum VW, BMW, Audi, Bosch, Mercedes și Porsche erau sinonime cu automobile excelente și calitate înaltă. Acum, directorii conduc industria cu viteză maximă direct spre zid”.

Unii explică declinul prin greșeli interne ale companiilor, în special prin trecerea tardivă la automobile electrice și problemele din domeniul software. Alții indică factori externi. Printre aceștia se numără sprijinul financiar din partea guvernului Chinei, care, potrivit criticilor, a distorsionat piața mondială din cauza supracapacităților de producție ale producătorilor chinezi.

Șefa IG Metall a îndemnat guvernul să reducă costul energiei, să ofere sprijin financiar furnizorilor care trebuie să-și modernizeze întreprinderile, precum și să stimuleze producția internă prin norme de tipul „Fabricat în UE”.

„În aceste vremuri tulburi, colegii trebuie să aibă posibilitatea să conteze pe protecție din partea unei politici sociale și industriale cuprinzătoare”, a declarat ea.

„Industria auto europeană se va schimba până la nerecunoaștere”

Prezentă, de asemenea, la Wolfsburg, președinta consiliului de întreprindere al VW, Daniela Cavallo, le-a comunicat colegilor câteva „adevăruri dureroase”.

„Industria auto europeană se va schimba până va deveni de nerecunoscut. Producătorii tradiționali vor dispărea. Alții vor trebui să fuzioneze”, a spus ea.

Cavallo a adăugat: „Lupta pentru modul în care va fi distribuită această povară a început deja. Întrebarea nu este ce vor trebui să accepte angajații, ci cum putem împărți colectiv și echitabil sacrificiile între noi”.