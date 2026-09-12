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bbc.com logobbc
12 Septembrie 2026, 10:12
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16 persoane, inclusiv un copil de cinci luni, au fost rănite în urma unui atac asupra unui bloc din Odesa

O dronă a lovit un bloc de locuit din orașul Odesa. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale din Odesa, Oleh Kiper, unul dintre răniți este un copil de cinci luni. El și alți cinci adulți răniți au fost spitalizați.

16 persoane, inclusiv un copil de cinci luni, au fost rănite în urma unui atac asupra unui bloc din Odesa.
16 persoane, inclusiv un copil de cinci luni, au fost rănite în urma unui atac asupra unui bloc din Odesa.

În fotografia publicată de acesta sunt vizibile urmele impactului unei drone reactive asupra clădirii. Cinci etaje au fost avariate, iar la două dintre ele a izbucnit un incendiu, scrie bbc.com.

În cursul nopții, în oraș a fost declanșată alerta aeriană din cauza amenințării unui atac cu rachete și drone.

Ministerul rus al Apărării a declarat că atacurile nocturne asupra Zaporojiei, Krivoi Rog și Odessei au vizat obiective militare.

„În această noapte, Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu arme de înaltă precizie cu lansare aeriană, terestră și navală, precum și cu vehicule aeriene fără pilot de atac, în urma căruia au fost lovite întreprinderi ale industriei metalurgice ucrainene care asigură producția de bunuri cu destinație militară, în orașele Zaporojie, Dnepropetrovsk și Krivoi Rog”, au declarat militarii ruși în raportul de dimineață.

Autoritățile din Krivoi Rog au anunțat anterior un mort în urma atacului asupra unei întreprinderi neidentificate și trei răniți. La Zaporojie, în urma loviturii asupra sectorului rezidențial privat, au murit două persoane, au declarat reprezentanții Consiliului de Apărare al regiunii. La Dnipro, unde autoritățile au raportat o lovitură asupra unei întreprinderi și un incendiu, nimeni nu a avut de suferit.

De asemenea, potrivit afirmațiilor Ministerului rus al Apărării, în cursul nopții au fost distruse în Odesa „obiective ale infrastructurii portuare și un obiectiv strategic important al infrastructurii de transport din regiunea Odesa, care asigurau descărcarea și depozitarea mărfurilor cu destinație militară și o parte semnificativă a traficului extern de arme și muniții către Ucraina”.

16 persoane, inclusiv un copil de cinci luni, au fost rănite în urma unui atac asupra unui bloc din Odesa

16 persoane, inclusiv un copil de cinci luni, au fost rănite în urma unui atac asupra unui bloc din Odesa

16 persoane, inclusiv un copil de cinci luni, au fost rănite în urma unui atac asupra unui bloc din Odesa

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