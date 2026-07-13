Valută nedeclarată, depistată asupra unui pasager la vama Aeroport.

Un pasager nerezident, în vârstă de 41 de ani, a fost depistat cu 28.000 de dolari SUA nedeclarați, încercând să scoată ilicit mijloace financiare din Republica Moldova.

Cazul a fost constatat în cadrul controlului de specialitate al pasagerilor cursei Chișinău–Istanbul, efectuat de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră. În timpul formalităților vamale, pasagerul nu a declarat autorității vamale suma pe care o avea asupra sa, încălcând regimul de declarare a numerarului.

Mijloacele financiare au fost ridicate, iar cazul a fost preluat pentru investigare de ofițerii Direcției urmărire penală.

Reamintim că, la traversarea frontierei vamale, declararea mijloacelor financiare în numerar este obligatorie pentru sumele de 10.000 de euro sau mai mari (ori echivalentul acestora în altă valută), în vederea evitării sancțiunilor și a confiscării sumelor nedeclarate.