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6 Iulie 2026, 21:00
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Un ucrainean, prins la Briceni după ce a traversat ilegal frontiera

Un cetățean al Ucrainei a fost reținut în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni, după ce a traversat ilegal frontiera de stat.

Un ucrainean, prins la Briceni după ce a traversat ilegal frontiera.
Un ucrainean, prins la Briceni după ce a traversat ilegal frontiera.

Bărbatul a fost depistat în timpul unei misiuni comune de patrulare desfășurate de carabinieri și polițiștii de frontieră, transmite stiri.md.

Echipajul mixt, format dintr-un carabinier al Direcției Regionale „Nord” și un polițist de frontieră, l-a depistat și reținut pe bărbat în localitatea Grimăncăuți.

Acesta a fost condus la Sectorul Poliției de Frontieră Briceni pentru documentarea cazului. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul este cetățean al Ucrainei.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele traversării ilegale a frontierei și pentru aplicarea măsurilor legale.

Potrivit autorităților, misiunile comune de patrulare și intervenție desfășurate de Poliția de Frontieră și Inspectoratul General de Carabinieri urmăresc prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, menținerea ordinii publice în zona de frontieră și consolidarea securității frontierei de stat.

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