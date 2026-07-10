Un ucrainean căutat de justiția din Moldova a fost extrădat în țara natală.

Forțele de ordine din Moldova au reținut și predat colegilor ucraineni un cetățean străin în vârstă de 45 de ani, care de câțiva ani se ascundea pe teritoriul republicii pentru a evita urmărirea penală.

Despre aceasta informează departamentul de comunicare al Poliției și Procuratura Regională din regiunea Jîtomîr. Străinul era căutat internațional după ce, în aprilie 2023, poliția ucraineană a descoperit sindicatul său clandestin de alcool, scrie rupor.md.

Potrivit anchetei, bărbatul avea rolul de complice: organiza expedierea conspirativă a alcoolului prin poștă din Harkov către Jîtomîr, fără niciun document privind calitatea mărfii. Gruparea și-a desfășurat activitatea din septembrie 2022. Pe durata funcționării schemei ilegale, inculpatul a reușit să legalizeze aproximativ 500.000 de grivne (aproape 10.000 de euro), transferând veniturile din vânzarea falsurilor pe carduri bancare.

Operațiunea de prindere a fugarului a fost posibilă datorită colaborării directe dintre forțele de ordine moldovenești și sectorul de cooperare polițienească internațională din regiunea Jîtomîr.

În prezent, reținutul se află în arest în Ucraina, cu posibilitatea de a plăti cauțiune. Pentru complicitate la circulația ilegală a produselor accizabile și spălare de bani, el riscă până la 8 ani de închisoare cu confiscarea bunurilor.