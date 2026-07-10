theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 15:24
5 112
Copiază linkul
Link copiat

Un ucrainean căutat de justiția din Moldova a fost extrădat în țara natală

Forțele de ordine din Moldova au reținut și predat colegilor ucraineni un cetățean străin în vârstă de 45 de ani, care de câțiva ani se ascundea pe teritoriul republicii pentru a evita urmărirea penală.

Un ucrainean căutat de justiția din Moldova a fost extrădat în țara natală.
Un ucrainean căutat de justiția din Moldova a fost extrădat în țara natală.

Despre aceasta informează departamentul de comunicare al Poliției și Procuratura Regională din regiunea Jîtomîr. Străinul era căutat internațional după ce, în aprilie 2023, poliția ucraineană a descoperit sindicatul său clandestin de alcool, scrie rupor.md.

Potrivit anchetei, bărbatul avea rolul de complice: organiza expedierea conspirativă a alcoolului prin poștă din Harkov către Jîtomîr, fără niciun document privind calitatea mărfii. Gruparea și-a desfășurat activitatea din septembrie 2022. Pe durata funcționării schemei ilegale, inculpatul a reușit să legalizeze aproximativ 500.000 de grivne (aproape 10.000 de euro), transferând veniturile din vânzarea falsurilor pe carduri bancare.

Operațiunea de prindere a fugarului a fost posibilă datorită colaborării directe dintre forțele de ordine moldovenești și sectorul de cooperare polițienească internațională din regiunea Jîtomîr.

În prezent, reținutul se află în arest în Ucraina, cu posibilitatea de a plăti cauțiune. Pentru complicitate la circulația ilegală a produselor accizabile și spălare de bani, el riscă până la 8 ani de închisoare cu confiscarea bunurilor.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici