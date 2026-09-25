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rupor.md logorupor
25 Septembrie 2026, 15:19
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Un ucrainean care a încercat să ajungă în Moldova cu un scuter acvatic pe Nistru, reținut

În Ucraina, un bărbat de 30 de ani, obligat să efectueze serviciul militar, a încercat noaptea să traverseze Nistrul cu un scuter acvatic, ocolind punctele de control, pentru a ajunge în Moldova.

Un ucrainean care a încercat să ajungă în Moldova cu un scuter acvatic pe Nistru, reținut.
Un ucrainean care a încercat să ajungă în Moldova cu un scuter acvatic pe Nistru, reținut.

Totuși, nu a reușit să ajungă pe malul opus: înotătorul a fost observat și reținut de grănicerii ucraineni. Acest lucru a fost comunicat de Detașamentul de Grăniceri Moghilev-Podolsk, transmite rupor.md.

Un locuitor al regiunii Nikolaev s-a pregătit din timp pentru fugă. Pentru a evita întâlnirea cu forțele de ordine pe uscat, acesta a ajuns în zona de frontieră ocolind posturile de control. Pentru partea acvatică a traseului, bărbatul a luat cu el un hidroscuter, care trebuia să-i accelereze deplasarea pe râu.

Planul a eșuat chiar în mijlocul râului: patrula de frontieră a observat la timp mișcarea pe apă și a trimis imediat o ambarcațiune pentru interceptare. Locuitorul reținut din regiunea Nikolaev a fost tras la răspundere administrativă.

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