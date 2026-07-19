Un tânăr din Uzbekistan, găsit strangulat pe teritoriul unei fabrici din Anenii Noi.

Un tânăr din Uzbekistan și-ar fi pus capăt zilelor pe teritoriul unei întreprinderi din raionul Anenii Noi. Cazul a avut loc acum câteva ore în comuna Chirca.

Potrivit Poliției, în jurul orei 13:00, oamenii legii au fost alertați de către paznicul unei fabrici de producere a cărămizii, precum că pe teritoriul întreprinderii a fost depistat cadavrul unui tânăr de 21 de ani. Imediat, la fața locului, s-au deplasat toate serviciile specializate, scrie deschide.md.

Ajunși, polițiștii au stabilit, preliminar, că tânărul s-ar fi strangulat.

Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incidentului.