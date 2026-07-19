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19 Iulie 2026, 09:00
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Un tânăr din Uzbekistan, găsit strangulat pe teritoriul unei fabrici din Anenii Noi

Un tânăr din Uzbekistan și-ar fi pus capăt zilelor pe teritoriul unei întreprinderi din raionul Anenii Noi. Cazul a avut loc acum câteva ore în comuna Chirca.

Un tânăr din Uzbekistan, găsit strangulat pe teritoriul unei fabrici din Anenii Noi.
Un tânăr din Uzbekistan, găsit strangulat pe teritoriul unei fabrici din Anenii Noi.

Potrivit Poliției, în jurul orei 13:00, oamenii legii au fost alertați de către paznicul unei fabrici de producere a cărămizii, precum că pe teritoriul întreprinderii a fost depistat cadavrul unui tânăr de 21 de ani. Imediat, la fața locului, s-au deplasat toate serviciile specializate, scrie deschide.md.

Ajunși, polițiștii au stabilit, preliminar, că tânărul s-ar fi strangulat.

Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incidentului. 

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