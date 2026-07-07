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politia.md logopolitia
7 Iulie 2026, 12:50
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Un tânăr de 20 de ani, reținut după ce a jefuit doi trecători în Capitală

Polițiștii Inspectoratului Râșcani din Capitală au identificat și documentat un tânăr de 20 de ani, originar din raionul Florești, suspectat de comiterea a cel puțin două jafuri în municipiul Chișinău.

Un tânăr de 20 de ani, reținut după ce a jefuit doi trecători în Capitală.
Un tânăr de 20 de ani, reținut după ce a jefuit doi trecători în Capitală.

Potrivit Poliției, acesta ar fi acționat pe timp de noapte, apropiindu-se de victime și sustrăgându-le în mod deschis telefoane și bunuri personale, prin aplicarea violenței.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 11.000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor operative desfășurate de polițiști, suspectul a fost identificat și este cercetat penal.

Potrivit legislației, persoana vinovată de asemenea infracțiune riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 7 ani.

Poliția continuă cercetările pentru recuperarea bunurilor sustrase și pentru stabilirea unei eventuale implicări a suspectului în infracțiuni similare.

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